قرقاش والمر يقدمان العزاء في وفاة محمد أحمد لطفي

المصدر: دبي - وام

قدم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد واجب العزاء في وفاة محمد أحمد لطفي وذلك خلال زيارتهما خيمة العزاء بمنطقة المنخول ببر دبى.

وأعربا عن خالص تعازيهما ومواساتهما لوالد الفقيد أحمد لطفي وشقيقيه شهاب ومروان وأسرة الفقيد سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الصبر و السلوان.

كما قدم العزاء محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة و عدد كبير من كبار الشخصيات والأعيان والمواطنين والمقيمين.