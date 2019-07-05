«الهلال» تنفذ مرحلة جديدة من برنامج إغاثة الروهينجا

المصدر: دكا - وام

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مرحلة جديدة من برنامج إغاثة اللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

وتضمنت المساعدات الإنسانية للروهينجا توزيع آلاف الطرود الغذائية للاجئين التي استفاد منها حوالي 15 ألف لاجئ في المخيمات المنتشرة في مدينة كوكس بازار، إلى جانب توزيع مواد الإيواء والملابس ومواد النظافة والمكملات الغذائية للأطفال، وتأهيل مرافق الخدمات الصحية في المخيمات وحفر الآبار لتوفير المياه لسكانها.

ووصل إلى العاصمة البنغالية دكا وفد من الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة خلفان سرحان الرميثي مدير مركز الهيئة في أبوظبي لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية والإشراف على توزيع المساعدات على اللاجئين ودراسة أوضاعهم الإنسانية على الطبيعة والوقوف على احتياجاتهم الراهنة وتلبيتها على وجه السرعة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر:«أن عمليات الهيئة الإغاثية للروهينجا تحظى بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتأتي في إطار اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بقضية اللاجئين الفارين من ميانمار نتيجة تصاعد وتيرة الأحداث هناك».

تجاوب

وقال:«إن الإمارات كعادتها دائماً تتجاوب مع أوضاع اللاجئين في كل مكان وتعمل على تخفيف معاناتهم وتحسين سبل حياتهم، عبر مساعداتها المباشرة للاجئين ودعمها الكبير للمنظمات الإقليمية والدولية التي ترعى شؤونهم وتوفر لهم سبل الحماية».

وأشار:«إلى أن بنجلاديش التي استقبلت حتى الآن مئات الآلاف من لاجئي ميانمار تتحمل عبئاً كبيراً في استضافة هذه الأعداد الكبيرة خاصة من النساء والأطفال، لذلك رأت هيئتنا الوطنية أن تقف بجانب هؤلاء الضعفاء وتعزيز الجهود التي تضطلع بنجلاديش في سبيل توفير حياة أفضل لهم».

وأضاف الفلاحي:«أن الهيئة تلقت العديد من النداءات الإنسانية من الشركاء في المنظمات الإنسانية التي تعني بهذه القضية التي تؤرق المجتمع الدولي حالياً، وعلى الفور لبت النداء وتعمل بالتنسيق معها للحد من تداعيات آثار اللجوء»، وأكد أن هيئة الهلال الأحمر تحركت نحو اللاجئين منذ تفاقم الأزمة.

ريادة

تعد الإمارات من أوائل الدول التي تجاوبت مع أزمة اللاجئين الروهينجا ونفذت عدداً من المشاريع لصالح المرأة والطفل منها مشروع لتغذية النساء والأطفال، كما ساهمت مع المملكة العربية السعودية في دعم المستشفى الماليزي الميداني للاجئين في بنجلاديش.