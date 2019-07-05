الدفاع المدني في أم القيوين يشدد على الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

رفعت إدارة الدفاع المدني في أم القيوين الجاهزية ودرجة الاستعداد للأفراد والآليات للتعامل مع الحالات الطارئة في فصل الصيف، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما شددت على ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة، لتفادي الحرائق الناتجة عن الإهمال.

وقال العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين، إنه تم رفع جهازية الفرق الميدانية على مستوى الأفراد والآليات، للتركيز على سرعة الاستجابة، وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطر الحرائق في فصل الصيف، إضافة إلى الحملات التفتيشية للوقوف على إجراءات الوقاية والسلامة في المنشآت الصناعية، مؤكداً أن فرق الوقاية في الدفاع المدني على استعداد وجاهزية تامة على مدار الساعة طوال العام لمواجهة مختلف أنواع الحوادث، لاسيما الحرائق.

وأكد ضرورة التزام أصحاب المنازل والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية من الحرائق، واعتماد المواد الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية، لتوصيل الكهرباء إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الثلاجات ومراوح الشفط وأجهزة التكييف، وتوفير الطفايات اليدوية وبطانية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية.

وتركيب كواشف للدخان، داخل المنازل تفادياً لوقوع الحوادث الكارثية، حاثاً أصحاب المنازل والمطاعم والمنشآت الصناعية والتجارية على ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ، وفحص أنابيب توصيل الغاز، وعدم ترك الأسطوانات معرضة لأشعة الشمس المباشرة، ووضعها خارج المطبخ، وإغلاق أنابيب الغاز بعد كل استخدام.

وناشد بن حمضه جميع الأسر وخاصة الأسر المغادرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة، ضرورة التأكد من فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المنزل، وعدم ترك أي أجهزة كهربائية في حالة التشغيل، إضافة إلى إحكام إغلاق أسطوانات الغاز وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة، مشدداً على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبات لتفادي حوادث الحريق في فصل الصيف وعدم إهمالها.