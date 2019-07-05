دفاع مدني أبوظبي يدعو للالتزام باشتراطات الوقاية من حرائق الصيف

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، أصحاب المنازل والمحال التجارية، إلى الاهتمام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية من الحرائق، واعتماد المواد الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية، لتوصيل الكهرباء إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الثلاجات ومراوح الشفط وأجهزة التكييف، وتوفير الطفايات اليدوية وبطانية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، وتركيب كواشف للدخان، داخل المنازل تفادياً لوقوع الحوادث الكارثية.

وأكدت في إطار حملة «صيف بأمان»، ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة، خلال فصل الصيف، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة، لتفادي الحرائق الناتجة عن الإهمال، وسفر معظم الأسر أثناء العطلة الصيفية دون تأمين منازلهم بشكل جيد للوقاية من الحرائق. وناشد العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، الأسر المغادرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة، ضرورة التأكد من فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المنزل.

وعدم ترك أية أجهزة كهربائية في حالة التشغيل، إضافة إلى إحكام إغلاق أسطوانات الغاز وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة مع اتباع كافة التوجيهات والإجراءات الوقائية.

وأوضح أنه تم إعداد خطط خاصة مع موسم الصيف، لرفع جهازية الفرق الميدانية على مستوى الأفراد والآليات. وحذر مدير عام الدفاع المدني أبوظبي، من حوادث الحرائق في المركبات، نتيجة إهمال سائقي المركبات إجراء الصيانة الدورية لمركباتهم.