تكريم الفائزين في برنامج الأفكار وتدشين منصة الابتكار في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فعاليات تكريم الفائزين في برنامج الأفكار الثامن عشر الذي نظمته القيادة العامة لشرطة في كلية التقنية العليا للبنين، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والشركاء الاستراتيجيين، وضيف الشرف المخترع الياباني الدكتور يوشيرو ناكاماتسو.

وخلال الفعاليات، دشن اللواء المري منصة الابتكار في شرطة دبي وهي عبارة عن منصة إلكترونية تجمع كافة المبتكرين في القوة للتواصل إلكترونياً فيما بينهم وبشكل مباشر، وتمكينهم من معرفة أجندة وفعاليات القيادة في الابتكار والخطط المستقبلية، والتسجيل الإلكتروني في ورش العمل، وتوفير خدمة دعم المشاريع الابتكارية لتحويلها من فكرة إلى واقع، وستكون حلقة وصل جديدة بين القيادات والموظفين لتبادل الأفكار والاقتراحات.

وكرم اللواء المري الفائزين المتميزين في برنامج الأفكار لعام 2018، كما شهد اللواء المري إطلاق تحدي شرطة دبي للأفكار الهادفة إلى تطبيق أكبر قدر من الاقتراحات الواردة من مجلس محمد بن راشد الذكي لشرطة دبي خلال 30 يوماً، وذلك من قبل الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقدم سالم عبد الله بن شبيب رئيس لجنة الابتكار وبراءات الاختراع في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورقة عمل حول الخدمات التي يوفرها برنامج تكامل، مشيراً إلى أن البرنامج هو أحد البرامج المهمة في الدائرة الاقتصادية لدعم المبتكرين.

ولفت إلى أن برنامج تكامل هو برنامج وطني انطلق عام 2011 بهدف توفير الدعم للمخترعين، وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، مبيناً أن البرنامج يقدم دعماً كاملاً لكافة مراحل الابتكار، مستعرضا في الوقت ذاته الخدمات التي يقدمها البرنامج والاشتراطات الخاصة بتسجيل براءة الاختراع.

ونوه شبيب إلى أن هناك 470 اختراعاً مسجلاً في دولة الإمارات، منها براءة اختراع جهاز الكشف عن جواز السفر المزور الذي ابتكره المواطن عامر الجابري والمسجل أيضا كبراءة اختراع في الولايات المتحدة عام 2017، وكذلك براءة اختراع لمركب كيميائي يستخدم في مستحضرات التجميل ابتكرته المواطنة منى الحمادي.

كما قدم الدكتور يوشيرو ناكامتسو، المخترع الياباني، وصاحب أكبر عدد من الابتكارات في العالم، والبالغ عددها 3700 ابتكار، ورقة عمل بعنوان «كيف تكون مبتكراً».

رؤية

قال العميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية: تستمد القيادة العامة لشرطة دبي رؤيتها في استشراف المستقبل في العمل الشرطي، انطلاقاً من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته وأفكاره وإبداعاته» .