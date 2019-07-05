لجنة «يومكس وسيمتكس» تناقش توسيع المشاركة في المعرضين

المصدر: أبوظبي - وام

ناقشت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2020 سبل توسيع قاعدة المشاركة الدولية والمحلية في المعرضين اللذين يشكلان منصة دولية رائدة لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وإطلاع المشاركين على كل جديد من تطورات وابتكارات متسارعة .

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للمعرضين اللذين يقامان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وسيجري ضمن فعاليات المعرضين مسابقات (تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020) الذي يشارك فيه 38 فريقاً يمثلون 25 دولة وتبلغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار أمريكي. وقال العميد الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2020) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس 2020) والمؤتمر المصاحب لهما السعي خلال المعرضين لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الريادي للإمارات في الثورة الصناعية الرابعة. ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها إن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض تعمل من خلال استراتيجياتها المختلفة لتوسيع قاعدة المشاركة.