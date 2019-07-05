بحث التعاون بين شرطتي أبوظبي ودبي في الاستراتيجية والتميز

المصدر: دبي - البيان

بحث فريق مجلس الاستراتيجية والتميز التابع لمجلس الريادة الأمني بين شرطة أبوظبي وشرطة دبي، المشاريع المشتركة وآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات الاستراتيجية، الجودة والتميز، وخدمة وإسعاد المتعاملين، والابتكار واستشراف المستقبل.

وكان أعضاء فريق الاستراتيجية والتميز من شرطة دبي زاروا شرطة أبوظبي وجرى مناقشة المشاريع المشتركة بين الجهتين ونسب الإنجاز وبحث مدى إمكانية استحداث مشاريع مشتركة جديدة.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات رئيس مجلس الريادة الأمني بشرطة أبوظبي، أهمية مثل هذه الزيارات لتعزيز الجهود لتحقيق أهداف مجلس الريادة الأمني.

وأثنى العقيد خلفان عبدالله المنصوري رئيس فريق الاستراتيجية والتميز بالجهود المبذولة ونسب الإنجاز المتحققة، مؤكداً أهمية تعزيز العمل المشترك بين القيادتين بما يدعم منظومة العمل الأمني.