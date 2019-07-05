تعاون بين غرفة وشرطة الفجيرة لخدمة مجتمع الإمارة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد الشيخ سعيد بن سرور بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين الغرفة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة في كل ما من شأنه خدمة مجتمع الإمارة. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة ظهر أمس، اللواء محمد أحمد محمد الغانم القائد العام لشرطة الفجيرة، الذي هنأه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة الرابعة عشرة لنيلهم ثقة الجمعية العمومية للغرفة.

حضر اللقاء كل من سيف علي سيف العطر عضو مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي المدير العام للغرفة.

وأعرب الشيخ سعيد الشرقي عن شكره لقائد عام شرطة الفجيرة، وأثنى على الجهود التي بذلتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة واللجنة الأمنية في تنظيم وتأمين سير عمليات انتخابات الجمعية العمومية للغرفة. على صعيد آخر، هنأ رئيس الغرفة القائد العام لشرطة الفجيرة بحصول القيادة العامة للشرطة على شهادة المواصفة الأوروبية في نظام إدارة الابتكار المؤسسي لتصبح بذلك أول قيادة شرطية على مستوى العالم تحصل على مواصفة الابتكار من هيئة لويدز ريجستر في المجالات الأمنية والمرورية والمجتمعية والاجتماعية والإدارية والخدمات.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن ذلك يعد إنجازاً وتأكيداً على جهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة وزارة الداخلية 2017-2021.