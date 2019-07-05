شرطة دبي تقف على احتياجات موظفيها في أمن المطارات

المصدر: دبي - البيان

نظمت شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات، ندوة ولقاء مع الموظفين العاملين في مجال التفتيش الأمني بالإدارة العامة لأمن المطارات، على مدار ثلاثة أيام في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة، بهدف إطلاعهم على التحديثات الإدارية التطويرية والجوانب الأمنية في قطاع أمن الطيران المدني، ومناقشة الاقتراحات المقدمة من قبل الموظفين، وتبادل الآراء في الجوانب الإدارية والأمنية.

وقال العميد علي بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، خلال لقائه بالموظفين: «إن اللقاءات الدورية من الأمور التي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على استمرارها، لما لها من أهمية بالغة في تطوير الأداء».

وأوضح أن تبادل الآراء والمقترحات والأفكار مع المورد البشري القائم بالعمليات الميدانية هو من الجوانب المهمة التي تهتم بها الإدارة العامة لأمن المطارات.