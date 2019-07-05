بلدية الظفرة تنظم ملتقيات للنساء لتعزيز دورهن في عملية التنمية

المصدر: الظفرة - وام

واصلت بلدية منطقة الظفرة تنظيم ملتقيات للنساء على مستوى مدن المنطقة، بهدف تعزير التواصل مع فئات المجتمع وإشراك النساء في اتخاذ القرار، وتعريفهن بالخدمات والمشاريع التي تنفذها البلدية، والاستماع إلى احتياجاتهن واقتراحاتهن.

أهداف

وتهدف الملتقيات التي أقيمت بمجالس المدن إلى الاستفادة من أفكار السيدات في دعم عملية التنمية، من أجل خدمة المجتمع المحلي وفتح الفرص والمجالات للتعبير عن متطلباتهن في ملتقى مباشر يضم جميع نساء المجتمع، إضافة إلى تعزيز التوعية بالمظهر العام وزيادة مشاركة المجتمع وتفعيل دوره.

وتم خلال الملتقيات عرض مشاريع البلدية المنفذة وقيد التنفيذ، وخدمات شركاء مراكز الخدمات الحكومية والتسجيل في منصة الخدمات الذكية «سمارت هب».

وتشكل الملتقيات التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة لجميع فئات المجتمع حافزاً ودفعاً حقيقياً للبلدية للاستمرار في العمل على إقامة مجتمع واثق وآمن، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً يمتلك القدرة على المنافسة، ويسهم في تطوير المشاريع والخدمات التي تقدم للجمهور.