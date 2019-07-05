تخريج دورتين في معهد تدريب الشرطة بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، بحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة، حفل تخريج دورتين نظمهما المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

وكانت الدورة الأولى حول «الأمن والسلامة في السجون» بمشاركة 10 منتسبين من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها الدكتور محمد فوزي إبراهيم حسن، تناول خلالها الأسس والقواعد المتبعة في إدارات السجون من خلال مراعاة السلامة فيها، وضرورة تطبيق كافة القواعد المهنية من خلال خلق تحقيق مبدأ السلامة من كافة النواحي.