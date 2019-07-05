«الأعلى للأمومة والطفولة» ينظم ورشة «اليولة والسنع الإماراتي»

المصدر: أبوظبي - البيان

بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ينظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ورشة صيفية للأطفال بعنوان: «ورشة اليولة والسنع الإماراتي» في الفترة من 7 إلى 10 يوليو الحالي وذلك بمقر جمعية نهضة المرأة في رأس الخيمة.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة:«إن هذه الورشة الصيفية جاءت بتوجيهات من سمو أم الإمارات، وذلك بهدف إشغال وقت الفراغ عند الأطفال في الإجازة الصيفية بفنون وإبداعات تفيدهم في حياتهم ومستقبلهم».

وأوضحت أن الورش الصيفية التي يقيمها المجلس هي جزء من برامج متعددة وضعها لصالح الأمهات والأطفال تنفيذاً لاستراتيجية الأمومة والطفولة التي تم وضعها من قبل للنهوض بالأم وأطفالها ورعايتهم وأقرتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وذكرت أن الورشة تشمل ورشاً تعليمية متعددة موزعة على مدى 4 أيام، وسيمضيها الأطفال في ورشة ممتعة يومياً، وتستمر الورشة الأولى في اليوم الأول 3 ساعات يمارس الأطفال فيها فن اليولة والسنع الإماراتي، في حين تكون ورشة اليوم الثاني عبارة عن رسومات يمارسها الأطفال تعبيراً عن البيئة التي يعيشون فيها.

وكذلك التعلم على الأشكال والألعاب البلاستيكية. وسيمضي الأطفال اليوم الثالث في ورشة بعنوان: «استوديو مزنة»، وكذلك التعلم على السنع الإماراتي لأهميته. وأما اليوم الأخير فسيمضيه الأطفال في تدريب مكثف حول الابتكار وفنونه.

وأكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «أن هذه الورش الصيفية سيكون لها مردود كبير على الأطفال حيث يتدربون فيها على كيفية الارتباط بوطنهم والتعرف على تراثه وحضارته».