«طرق دبي» تسعد كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أكّد محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين ورئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي حرص الهيئة المتواصل على إسعاد المتعاملين من جميع شرائح المجتمع من خلال الخدمات الراقية، التي تقدمها مختلف مؤسسات الهيئة مثل خدمات التنقّل بمركبات الأجرة ومنها الليموزين.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبادرة «إسعاد كبار المواطنين» برعاية هيئة تنمية المجتمع في مجلس الراشدية في دبي بحضور حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، والدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس المتعاملين وعدد من كبار المواطنين وموظفي هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة تاكسي دبي وهيئة تنمية المجتمع.

وقال الملا: «نهدف من خلال هذا اللقاء إلى إطلاق هذه المبادرة المقدمة من مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات لـ8000 من كبار المواطنين من المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع والحاصلين على بطاقة «ذخر». وتتلخّص المبادرة بتقديم خصم خاص بنسبة 20% على خدمات التنقّل بمركبات الليموزين في الدولة على مدار العام.

ومن جهته، أعرب حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع عن سعادته بهذه المبادرة، التي تعكس أهمية العمل والتعاون المشترك بين الجهات من مختلف القطاعات لتعزيز تماسك منظومة التنمية المجتمعية وتطوير خدمات مبتكرة تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتساهم في تحسين نمط حياتهم.