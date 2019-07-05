تخريج دورتين تدريبيتين في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد محمد إبراهيم الزعابي نائب مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، والمقدم إبراهيم بن شكر الزعابي رئيس قسم التدريب، حفل تخريج دورتين تدريبيتين عقدتا بمعهد تدريب الشرطة بعنواني، (استشراف المستقبل) و(إستراتيجية التميز المؤسسي).

حيث أشاد العقيد الدكتور ناصر البكر، بالمعارف التي قدمتها الدورتان التدريبيتان إلى المنتسبين المشاركين، لما اكتسبوه خلالهما من المفاهيم والأسس في العلوم والمعارف الإستراتيجية والإدارية والتقنية، إلى جانب التدريبات العملية التي تدعم استشراف المستقبل وتسهم بدورها في تحقيق الوصول إلى غاية التميز المؤسسي، الذي تحرص شرطة رأس الخيمة على تطبيقه والحفاظ عليه.