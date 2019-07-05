3764 وظيفة للمواطنين في أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

بلغ إجمالي عدد الفرص الوظيفية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال فعاليات «اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين» التي استضافتها إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 3 آلاف و764 فرصة وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وتأتي هذه الفرص الوظيفية، تنفيذاً لخطط ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين، في خلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات في عدد من القطاعات الحيوية، تتضمن: قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والصيرفة، والطيران والنقل، والتطوير العقاري، والسياحة، بالإضافة إلى وظائف يوفرها قطاع مراكز الخدمة، تناسب المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم.

فعاليات

ولفتت الوزارة عبر نافذتها الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن إجمالي عدد فعاليات اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين في أبوظبي بلغ 6 أيام، وشارك فيها نحو 120 شركة.

وشهدت مدينة أبوظبي إقامة 3 فعاليات، الأولى وفرت نحو 704 فرص وظيفية، وشارك فيها 29 شركة، وأما الثانية فقدمت قرابة الـ 757 فرصة وظيفية للعمل في 29 شركة، فيما وفرت الثالثة 656 فرصة وظيفية، وشارك فيها 26 شركة تابعة للقطاعين شبه الحكومي والخاص.

واستضافت مدينة العين فعالية واحدة شارك فيها 17 شركة محلية، ووفرت 600 فرصة وظيفية في عدد من القطاعات الحيوية.

وشهدت مدينة غياثي تنظيم يوم مفتوح ضم 19 شركة وفرت 575 فرصة وظيفية، في حين بلغ إجمالي عدد الفرص الوظيفية التي وفرتها منطقة المرفأ للمواطنين نحو 472 فرصة.

مميزات

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح ضمن برنامج عمل الأيام المفتوحة للتوظيف التي تنظمها الوزارة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي، في عدد من القطاعات الحيوية، بالشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات المستهدفة العاملة فيها.

وتميزت الأيام المفتوحة التي استضافتها إمارة أبوظبي، بالإجماع على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تستهدف توفير فرص العمل للباحثين عن عمل من المواطنين، في الوقت الذي تباينت فيه الآراء حول الآلية المتبعة في الوصول إلى «كاونترات» الشركات المشاركة، حيث أكد عدد من الحاضرين أن متوسط الوقت المستغرق لعملية التسجيل وإجراء المقابلة يتجاوز الساعتين ونصف الساعة، نظراً للإقبال الكبير.

ويعكف مسؤولو الشركات المشاركة في اليوم المفتوح على إجراء مقابلات وظيفية فورية للباحثين عن العمل، وذلك للوقوف على قدراتهم ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة، وأثمرت هذه المقابلات عن حصول العديد من المواطنين والمواطنات على عروض العمل لدى هذه الشركات.

وأما الباحثون عن عمل الذين لم يحظوا بفرصة عمل خلال اليوم المفتوح، فتقوم الوزارة بإلحاقهم بورش إرشادية تسهم في خلق فرصة جديدة أمامهم من خلال إرشادهم وتوجيههم نحو كيفية مواجهة التحديات الذاتية التي حالت بينهم وبين حصولهم على وظيفة مناسبة، وذلك من أجل تعزيز مساهمتهم في إدارة دفة الاقتصاد الوطني بكل كفاءة وريادة.

مراحل

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين أيام التوظيف المفتوحة من خلال 4 مراحل رئيسة، تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم إلى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار 3 فرص وظيفية من الشواغر المطروحة.

ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة وتليها مرحلة التدريب على مهارات إجراء المقابلات الوظيفية ومن ثم مرحلة المقابلة الوظيفية.