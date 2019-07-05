انخفاض في درجات الحرارة بالإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يسود الدولة اليوم "الجمعة" طقس رطب صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف خاصة شمالا يصبح مغبرا و غائما جزئيا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خاصة غربا وتكون مثيرة للأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 42 كم/ س، والبحر يكون متوسط الموج يضطرب تدريجيا خاصة غربا في الخليج العربي، خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم السبت رطبا صباحا ويحتمل تشكل ضباب خفيف شمالا، يصبح غائما جزئيا وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر يكون مضطربا غربا يصبح متوسط الموج بوجه عام في المساء والليل في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم الأحد المقبل طقسا رطبا صباحا شمالا غائما جزئيا أحيانا وتتكون السحب على الجبال بعد الظهر، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الاثنين رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف يصبح غائما جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون سحب ركامية شرقا بعد الظهر، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل صحوا إلى غائم جزئيا ويحتمل تكوّن بعض السحب على الجبال شرقا بعد الظهر، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.