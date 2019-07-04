محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي خادم الحرمين الشريفين بوفاة خالد بن سلطان القاسمي

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة .. قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ خالد نجل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ودعا خادم الحرمين الشريفين الله عز وجل أن يلهم والده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد بواسع رحمته وفضله ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها خادم الحرمين الشريفين متمنيا للمملكة العربية السعودية دوام الأمن والأمان والتقدم والرخاء.