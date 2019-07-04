خادم الحرمين يعزي هاتفياً حاكم الشارقة بوفاة خالد بن سلطان القاسمي

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اتصالاً هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن صادق عزائه ومواساته والشعب السعودي الشقيق في وفاة نجل سموه المغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، راجياً من الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الشاب بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن تقديره البالغ لمواساة خادم الحرمين الشريفين وتعازيه الصادقة في وفاة نجله الشيخ خالد سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق من كل سوء ومكروه.