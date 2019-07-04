إنقاذ عامل من الإصابة بشلل بعد إصابته بكسر مفتت في عموده الفقري

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

نجح الطاقم الطبي في مستشفى رأس الخيمة في إنقاذ عامل بناء يبلغ من العمر 29 عاماً من الإصابة بشلل دائم، إثر سقوطه في موقع الإنشاءات الذي يعمل فيه، وكان أجيت رام سودهار، هندي قد سقط من ارتفاع 10 أقدام خلال عمله في تركيب السيراميك، ما أدى إلى إصابته بتفتت شديد في عموده الفقري الرقبي، ونقل سودهار بسرعة إلى مستشفى رأس الخيمة ليكتشف الأطباء وجود شظايا عظمية تضغط على النخاع الشوكي.

واستدعت الحالة تدخلاً جراحياً إسعافياً، حيث أُدخل المريض مباشرةً إلى غرفة العمليات وأجريت له جراحة على يد الدكتور تينكو جوزيه كوريسينكال، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى رأس الخيمة وفريقه.

وأوضح الدكتور كوريسينكال خطوات العملية قائلاً: كانت أولويتنا القصوى هي تثبيت العنق، حيث استخدمنا طوق عنق فيلادلفيا، لدعم العنق بشكل كامل، بالإضافة إلى إعطائه أدوية أخرى، وعندما قررنا إجراء العمل الجراحي واجهنا تحديين، أولهما تفتت الفقرات الرقبة إلى قطع متعددة كان لا بد من إزالتها دون التأثير على النخاع الشوكي، لذا ركزنا بدايةً على إزالة جميع شظايا العظام بحذر بالاستعانة بمجهر، بالإضافة إلى بعض الشظايا المنبثقة من القرص الفقري.

في حين كان التحدي الثاني الذي واجهه الفريق الجراحي هو تنبيب المريض (بهدف تخديره)، حيث إن أي تحريك بسيط للعنق قد يتسبب بالشلل، لكن الفريق نجح في التغلب على هذه العقبة أيضاً.

وأضاف كوريسينكال: وتمثلت الخطوة التالية بعد إزالة الشظايا بتثبيت العمود الفقري الرقبي بقفص قابل للتمدد، مدعوم بصفائح خاصة من التيتانيوم على طرفيه، كما قمنا بتثبيت القفص على الفقرات السليمة، أعلى وأسفل مستوى الإصابة، لتثبيت العمود الفقري بشكل أكبر.

وأشار إلى أن العملية الجراحية استغرقت 7 ساعات تقريباً وتم إيقاظ المريض من التخدير بعد نصف ساعة فقط من الجراحة، وتمكن المريض من العودة إلى منزله في غضون أسبوع بعد العملية دون أي ألم أو ضعف، وسيتوجب على المريض ارتداء طوق داعم للرقبة لمدة شهرين للمساعدة الشفاء بشكل كامل.



وأوضح الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، أن العملية الجراحية منحت المريض فرصة جديدة لعيش حياته بشكل طبيعي، مشيداً بدور الفريق الجراحي في مستشفى رأس الخيمة، ويمكن القول بكل ثقة أنه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الحالات الإسعافية الحرجة، فإن مستشفى رأس الخيمة أصبح الآن مؤسسةً طبية موثوقةً لدى مجتمع الرعاية الصحية في الإمارات.

من جانبه شكر المريض أجيت رام سودهار، بعد عودته إلى العمل، طاقم مستشفى رأس الخيمة على تدخله السريع وخبرته الجراحية التي ساعدته على العودة إلى ممارسة حياته الطبيعية بشكل مستقل.