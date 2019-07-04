حاكم الشارقة يواصل تقبل التعازي في وفاة نجله

المصدر: البيان الإلكتروني

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومن الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت الشقيقة، ومن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومن معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومن سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، بوفاة نجله المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي وذلك في قصر البديع صباح اليوم.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

كما قدم التعازي إلى سموهم معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية في أم القيوين.