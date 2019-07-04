إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية من 9 إلى 12 ذي الحجة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية ستكون من 9 إلى 12 ذي الحجة لعام 1440 هجرية .

وقالت الهيئة في تعميم تلقى " البيان الإلكتروني نسخة منه : " تقرر أن تبداً إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية، من 9 ذي الحجة لعام 1440 هــ، ولغاية 12 ذي الحجة، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي ".

وبحسب التعميم فإنه واستناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، والذي اعتمد في البند الخامس منه أجندة العطلات الرسمية لعام 2019م.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.