« البيان » ترصد ترشح مواطنين لـ«الوطني» عبر مواقع التواصل

المصدر: Ⅶ دبي ـــ بيان السطري

منذ إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بدورته الرابعة، بادر عدد من المواطنين ممن كان لهم اسم في القوائم بإعلان اعتزامهم الترشح للدورة المقبلة، عبر حساباتهم المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات يوم 5 أكتوبر المقبل، اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. واستخدم المواطنون «تويتر» منصةً للإعلان عن نيتهم الترشح في الانتخابات، إذ يشارك بعضهم للمرة الأولى، فيما أعلن أعضاء حاليون وسابقون في المجلس الوطني الاتحادي عن اعتزامهم الترشح.

وطلب المواطنون من الجمهور دعمهم وتشجيعهم في هذا العمل الوطني، آملين أن تتكلل جهودهم بالنجاح لخدمة الوطن وأبنائه، وراجين الله العلي القدير التوفيق في خطوتهم الانتخابية لتحقيق تطلعات الشعب وتمثيله في المجلس.