240 مليون درهم لتطوير ممشى نهر تيرانا

المصدر: أبوظبي - وام

شارك صندوق أبوظبي للتنمية أمس في حفل التدشين الكلي لمشروع تطوير الممشى الشمالي لنهر تيرانا، الذي يسهم الصندوق في تمويله بقيمة 240 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى تنشيط القطاع السياحي والتجاري و الاستثمار في العاصمة الألبانية تيرانا من خلال إقامة ممشى على ضفة النهر، بطول 2.4 كيلو متر، وعرض يتراوح ما بين 40 إلى 70 متراً ، كما يعمل المشروع على إعادة تأهيل مجرى نهر تيرانا مما يحسن من الأوضاع البيئية للحوض والمنطقة المحيطة بضفافه.

ويقام المشروع بشكل متكامل على مساحة كلية تبلغ حوالي 885 هكتاراً.

وتم تدشين المشروع بحضور إيريون فيليجي رئيس بلدية تيرانا ومحمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية سفير غير مقيم لدى ألبانيا، وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين في الحكومة الألبانية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي «لقد جاءت مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشروع تطوير الممشى الشمالي وإعادة تأهيل نهر تيرانا لدعم الاقتصاد الألباني وتطوير مرافق البنية التحتية في تيرانا وتعزيز الحركة التجارية والسياحية في المدينة، بالإضافة تحسين بيئة الأعمال في المناطق المجاورة للمشروع وتوفير فرص عمل للسكان».

وأضاف «أن مشاركة الصندوق في افتتاح مشروع تطوير الممشى الشمالي لنهر تيرانا تدل على مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألبانيا، مشيراً إلى حرص الصندوق على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها في شتى المجالات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين».

ومن جانبه، أشاد إيريون فيليجي بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية للحكومة الألبانية ومساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية في ألبانيا.