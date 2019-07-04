تكريم 25 من حملة الشهادات العلمية في «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

كرم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 25 موظفاً من الهيئة من خريجي برنامج (أكاديمي) للبعثات الدراسية على نفقة الهيئة.

وكذلك الحاصلين على الشهادات العلمية المختلفة في عام 2018 الذين تمنحهم الهيئة مكافأة تحصيل علمي، كما شمل التكريم خريجي برنامج دبلوم الذكاء الاصطناعي من جامعة أكسفورد، الذي نفذه مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.

وعبر الطاير خلال تكريمه للموظفين في المبنى الرئيس للهيئة، عن اعتزازه بتكريم خريجي منتسبي برامج الابتعاث الدراسي، بينهم أربعة خريجين من برنامج (أكاديمي) في الماجستير العام والهندسة، و19 خريجاً من الموظفين الذين استفادوا من منح مكافأة التحصيل العلمي والإجازة والاستراحة الدراسية، وتنوعت درجاتهم العلمية بين خريج حاصل على شهادة الدكتوراه، وستة خريجين حصلوا على شهادة الماجستير، و11 على البكالوريوس وخريج واحد على شهادة الدبلوم.

إضافة إلى خريجين اثنين من برنامج دبلوم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة أكسفورد المرموقة كأول برنامج من نوعه في مجال الذكاء الاصطناعي لموظفي حكومة دولة الإمارات خلال مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي. وقال الطاير إن الهيئة تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة، حيث توفر الهيئة العديد من البرامج التعليمية والتدريبية.