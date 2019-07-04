راشد بن حميد: نهدف لتعزيز جودة المشاريع العمرانية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على أهمية نظام تصنيف المكاتب الاستشارية العاملة في إمارة عجمان، التي تهدف لتعزيز جودة المشاريع العمرانية ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارة وبهدف خدمة المتعالمين مع الدائرة واطلاعهم بمستوى جودة الخدمات عن المكاتب الاستشارية وفق تصنيفها من قبل الدائرة، وجاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الدائرة بمركز عجمان x لمنح درجات التصنيف للمكاتب الاستشارية، حيث تم منح فئة 5 نجوم و4 نجوم لعدد من المكاتب الاستشارية.

وذكر رئيس دائرة البلدية والتخطيط أن فكرة تصنيف المكاتب الاستشارية جاءت بهدف شحذ همم العاملين في المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات مميزة للمتعاملين مع الدائرة، ومن أجل رفع مستوى أداء المكاتب الاستشارية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على وجود مشاريع مميزة وذات جودة عالية، وأشاد بجهود فريق العمل الذي عكف على مدار 3 أشهر يعمل في سبيل تصنيف كافة المكاتب الاستشارية العاملة في الإمارة. وحصد مكتبان استشاريان في إمارة عجمان 5 نجوم فيما استحقت 10 مكاتب 4 نجوم وفقاً للاشتراطات التي وضعتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لتصنيف المكاتب الاستشارية العاملة الإمارة.

ومن جانبه أفاد المهندس خليفة عبد الله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة بأن فريق العمل والكفاءات المؤهلة بالدائرة عملت على مدار 3 شهور متواصلة لتقييم المكاتب وفق اشتراطات ومعايير التجهيزات المكتبية والمشاريع والكادر الفني وشهادات الاعتماد ومدى الالتزام باللوائح التي وضعتها الدائرة، بالإضافة للتجهيزات الإلكترونية والخطط الاستراتيجية، موضحاً أن تقييم المكاتب سيكون بشكل سنوي.