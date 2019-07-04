4000 متطوع في «ساعة مع عامل النظافة»

المصدر: دبي - البيان

استطاعت بلدية دبي، من خلال مبادرتها المجتمعية «ساعة مع عامل النظافة»، استقطاب 4000 متطوع منذ بداية هذا العام، من كافة فئات المجتمع المحلي «الموظفين والطلبة والعائلات وأصحاب الهمم»، المهتمين بمجال خدمة البيئة ونظافة المدينة، والذين ينتسبون إلى مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية.

وأكد المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات، و«رئيس فريق التوعية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات» في بلدية دبي، على أهمية صناعة ودعم الفرص التطوعية، لما لها من إسهامات واضحة في دعم جهود المحافظة على البيئة والمظهر الحضاري للإمارة.

وأضاف أننا استطعنا من خلال تركيزنا على أهمية مشاركة المجتمع بالأعمال التطوعية، التي تعنى بمجال النظافة العامة، وتحسين المظهر الحضاري، أن نستقطب ما مجموعه 4000 متطوع في مبادرة «ساعة.. مع عامل النظافة»، ينتمون إلى 47 جهة، بزيادة كبيرة في نفس الفترة عن العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة في عدد المشاركين والجهات بالمبادرة، النجاح الذي حققته المبادرة في جــذب أكبر عدد من المشاركين، والتسويق الإعلامي المتميز لفعالياتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد كان لهذه المبادرة دور كبير في حصول بلدية دبي على المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في «جائزة الشارقة للعمل التطوعي»، ضمن فئة أفضل الجهات في صناعة فرص التطوع المجتمعي، وما يميز هذه المبادرة، أنها مستمرة طوال العام، وتستطيع أي جهة لديها رغبة بالمشاركة، التنسيق معنا لتحديد نوع المشاركة التطوعية المرغوبة «تنظيف مواقع صحراوية أو تنظيف أسواق أو تنظيف الشواطئ أو تنظيف مواقع صناعية وسكنية».

وأضاف سيفائي، أن المتطوعين من خلال هذه المبادرة، ينفذون مهام عامل النظافة، مثل «إزالة أعقاب السجائر على الشواطئ، وإزالة الملصقات الإعلانية العشوائية في المناطق التجارية والأسواق، وإزالة مخلفات المناطق البرية، ونظافة للمناطق الصناعية والسكنية، والمساهمة بالتطوع بالمجال التوعوي، ويتم توثيق جهود المتطوعين في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة للدائرة والصحف، بالإضافة إلى منحهم شهادات التقدير والمشاركة، إذ يقوم «عامل النظافة»، بتسليم هذه الشهادة لهم، عرفاناً وتقديراً لجهودهم في إنجاز العمل التطوعي، وتقديراً لمهنة عامل النظافة.