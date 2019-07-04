سعيد الطاير: صناعة مستقبل رقمي جديد لدبي

المصدر: دبي - البيان

قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة تعمل على صناعة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة التي نعمل من خلالها على إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدمية.

والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وأضاف خلال «منتدى فرنسا - هيئة كهرباء ومياه دبي» في دورته الثانية، الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع «مجلس الأعمال الفرنسي في دبي» و«بيزنس فرانس»:

«نسعى جاهدين لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

ينعقد منتدانا اليوم تعزيزاً للعلاقات المميزة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا». وأكد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الفرنسية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الفرنسية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة، لا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة والتحول الرقمي والأتمتة.

استعراض

واستعرض الطاير في كلمته أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كل المجالات، كما تسعى لتحقيق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

اهداف

وتابع الطاير أن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محـمد بن راشد آل مكتوم والتي ترمي إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطـاقة النظيفة بحلول 2050.

ولتحـقيق ذلك، أطلقت الهيئة العديد مـن البرامج والمبادرات الخضراء بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخـفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً وتوفير آلاف فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

محاور

وتابع الطاير بالقول وترتكز المبادرة إلى أربعة محاور لتقديم تجربة جديدة للمؤسسات الخدمية في دبي والعالم: يتمثل المحور الأول في إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي، والمحور الثاني في تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات مبتكرة لتخزين الطاقة، ويشمل المحور الثالث التوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي.

حيث ستكون دبي أول مدينة تعتمد خدماتها للكهرباء والمياه على تقنيات الذكاء الاصطناعي، أما المحور الرابع فيتضمن الاستفادة من التقنيات المتكاملة التي تساعد في توفير خدمات عالمية المستوى على مدار الساعة من خلال منصة بيانات «مورو» التي توفر حلولاً رقمية متطورة ومبتكرة وتـــعزز تطبيقات المدن الذكية.

مستقبل الطاقة

قال لودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة: «لقد أظهرت هيئة كهرباء ومياه دبي ومجلس الأعمال الفرنسي في دبي، وبالتعاون مع «بيزنس فرانس»، مدى قوة التعاون وآفاق الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، وذلك من خلال تنظيم الدورة الحالية من «منتدى فرنسا - هيئة كهرباء ومياه دبي 2019 حول مستقبل الطاقة والابتكار».

وأشار جيفروي بونتيل، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في دبي إلى أن «الشركات الفرنسية تتبوأ مرتبة الصدارة في عملية تحول قطاع الطاقة التي تشهدها الإمارات في الوقت الراهن».

وقال أحمد خشان، رئيس شركة «شنايدر إلكتريك» في دول الخليج: «انسجاماً مع استراتيجيات دولة الإمارات، فإن الهيئات الخدمية تبحث باستمرار عن الحلول الموثوقة والآمنة التي تساعدها على إدارة أصولها بكفاءة».