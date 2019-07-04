«هيلث بوينت» يوفّر فحوصات مجانية لسرطان البروستات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مستشفى «هيلث بوينت» التخصصي؛ أحد مرافق شبكة «مبادلة» للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، عن توفير فحوصات طبية مجانية للكشف عن سرطان البروستات لأول 40 مريضاً من الرجال ممن تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أكثر، يزورون عيادة أمراض المسالك البولية في المستشفى، وذلك بعد غد بين الـ10 صباحاً والـ2 مساءً.

وستفتح عيادة أمراض المسالك البولية بالمستشفى أبوابها لاستقبال جميع الرجال الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً وما فوق لإجراء فحوصات طبية لهم للكشف عن سرطان البروستات، إضافة إلى استقبال جميع الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمال لإجراء فحوصات لهم مثل «اختبار مستضد البروستات النوعي في الدم، واختبارات البول، وفحص الحوض، واختبارات قياس تدفق البول وقياس البول المتبقي بعد التفريغ» وتزويدهم باستشارات طبية حول أمراض المسالك البولية بغض النظر عما إذا كانوا مرضى سابقين أم لا.

وعن أهمية إجراء الفحوصات والكشف المبكر عن مرض سرطان البروستات، أشار الدكتور ستيفان شوماخر، استشاري ورئيس قسم الأمراض البولية إلى أن سرطان البروستات هو أحد أنواع السرطان الـ5 الأكثر شيوعاً لدى الرجال في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه إذا ما تمّ الكشف المبكر عن المرض، فإن فرص الشفاء منه ستكون مضاعفة.