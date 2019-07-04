سلطان القاسمي يتقبل تعازي الحكام وأولياء العهود والشـيوخ فـي وفـاة نجله

المصدر: الشارقة - البيان

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بقصر البديع، أمس التعازي والمواساة في المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل سموه، من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة تعازي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وتقبل سموه تعازي سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأعرب سموهم عن خالص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

كما قدم التعازي الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة تعازي الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والوزراء والسفراء والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وقدم الجميع لصاحب السمو حاكم الشارقة خالص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

وتقبل سموه التعازي من الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

ومعالي حمد بن عبدالرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وسعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد بن نخيرة الظاهري، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم، راجين الله عز في علاه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة وعموم أسرة القواسم الكرام الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم.

والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء.

والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

برقيات

إلى ذلك تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وبعث خادم الحرمين الشريفين لصاحب السمو حاكم الشارقة ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي وصادق المواساة سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظ حاكم الشارقة من كل سوء.

وقد تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة، من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.

وأعرب سلطان عُمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموّه وكافة أفراد أسرته، الصبر والسلوان.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة، من الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم صاحب السمو حاكم الشارقة والأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة كذلك، برقية تعزية ومواساة، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

وأعرب عاهل البحرين في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة نجل صاحب السمو حاكم الشارقة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه الصبر والسلوان.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة، من الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة المغفور له بإذن الله نجله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة من رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات الأكاديمية والثقافية والنقابات المهنية والمنظمات الدولية.

جمعية الصحفيين

إلى ذلك نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وقالت الجمعية في برقية عزاء: «نتقدم بخالص المواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان». كما نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.