بحث التعاون البرلماني بين الإمارات وروسيا

المصدر: موسكو - البيان

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وفالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية وفياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي خلال مشاركة معاليها في المنتدي الدولي الثاني للتنمية البرلمانية الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تحظى بدعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين.

وأشادت معالي الدكتورة القبيسي ورئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ورئيس مجلس الدوما برؤية قيادتي البلدين وحرصهما على النهوض بعلاقات التعاون في مختلف المجالات، مؤكدتين أهمية اتفاق الشراكة الاستراتيجية المشترك بين البلدين الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى روسيا الاتحادية، ولقائه فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وشددا على أن التعاون البرلماني هو جزء مهم وكبير من العلاقات القائمة بين البلدين، ونتطلع إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والتعليمية والجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، مع الإشادة بتطور علاقات التعاون في مجالات الطاقة الذرية والفضاء. وأعربت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، عن شكرها لمعالي الدكتورة أمل القبيسي على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى البرلماني العالمي المهم.