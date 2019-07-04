مشروع لتوفير استهلاك الطاقة والمياه بمركز المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وبنك أبوظبي الأول، عن تعاونهما في تنفيذ مشروع لتوفير استهلاك الطاقة والمياه في مركز المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم الواقع في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، الذي تم افتتاحه عام 2000 تحت رعاية رئيسه الفخري معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

وسيتم تمويل هذا المشروع من خلال تخصيص جزء من مشتريات عملاء بطاقة الائتمان الصديقة للبيئة التي يمنحها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع «مصدر» في إطار اتفاقية جرت بين الطرفين على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2013. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع فور إنجازه بشكل كامل في تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة السنوية في المركز بحوالي الثلث.

ويتم تخصيص نسبة مئوية من الإنفاق على بطاقة الائتمان المشتركة لمشاريع بيئية يختارها بنك أبوظبي الأول، وسيجري إنفاق المبالغ التي تم جمعها من خلال هذه المبادرة لتطبيق تقنيات تساعد في توفير الطاقة والمياه في مركز المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم، وذلك بناءً على دراسة مستفيضة قام بها فريق وحدة خدمات الطاقة في «مصدر» خلال عام الخير 2017.

وسيستغرق تنفيذ مشروع توفير الطاقة في مركز المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم الذي تم الإعلان عنه أمس أربعة أشهر، ويتضمن تركيب ألواح طاقة شمسية، ونظام تحكم متطور للتهوية وتكييف الهواء، وأجهزة متنوعة لتوفير المياه، ومضخة حرارية لبركة السباحة، ومصابيح «ليد» LED الموفرة للطاقة، واستخدام تربة مدعّمة خاصة، وشرائط التظليل الشمسية على النوافذ والطلاء الحراري على سطح المركز لتقليل امتصاص الحرارة. كما سيتم تثبيت نظام مراقبة لقياس معدلات توفير الطاقة في المشروع.

وأكد يوسف آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»، على أهمية هذه المبادرة التي لم تكن لتتحقق لولا مساهمة عشرات الآلاف من حاملي بطاقات الائتمان وتمتعهم بحس المسؤولية واهتمامهم الكبير بالحفاظ على البيئة والاستخدام المسؤول لموارد المياه والطاقة الثمينة.

وقال موفق مصطفى، مدير مركز المستقبل لتأهيل أصحاب الهمم: «نتوقع تحسّن نتائج التعلّم بين الطلاب بمجرد بدء المشروع وتشغيله، وأعتقد أن تحسين جودة الهواء ستنعكس إيجاباً على صحة موظفي المركز وطلابه».