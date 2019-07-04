نهيان بن مبارك: زايد كان رجلاً ذا حكمة ونظرة ثاقبة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه كان رجلاً ذا حكمة ونظرة ثاقبة وقد واصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نهجه وعزز قيم التسامح في العالم أجمع.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في قصره أمس ميغيل أنخيل موراتينوس المفوض السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات. ورحب معاليه بالضيف وتبادل معه مختلف المواضيع حول التسامح، ونشر الوعي بالمنهج الإسلامي القائم على التسامح والعدل والسلام ونبذ الغلو والتطرف والعنف والتمييز الطائفي.

وقال معاليه إن مفهوم بناء الدولة في الإسلام مرتبط بمنظومة القيم والمبادئ التي تحقق العدل والحرية والتقدم والرخاء للمجتمع، وهو ما يتسق تماماً مع الوعي المسؤول للحريات..

معرباً عن أمله في أن تكون المجتمعات المسلمة نموذجاً وقدوة للمجتمع الإنساني في العالم. من جانبه ذكر المفوض السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن دولة الإمارات تعد نموذجاً فريداً يحتذى به في مجال حوار الأديان وعبر عن تقديره لما تقوم به دولة الإمارات ممثلة بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله من مبادرات تعزز من الحوار والتحالف بين الشعوب والحضارات. حضر اللقاء العلامة عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.