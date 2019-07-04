انطلاق معرض عيد الأضحى لرائدات الأعمال بالظفرة

المصدر: الظفرة - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، افتتح الدكتور طاهر مصبح الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أول من أمس معرض عيد الأضحى لسيدات ورائدات الأعمال في قاعة الأفراح بمدينة الظفرة.

ويشمل المعرض عدداً من منتجات المبدعات ورائدات وسيدات الأعمال في مجال مستحضرات ومستلزمات التجميل وأعمال الخط والرسم وخياطة الملابس النسائية وتصميم الديكورات وخدمات الأفراح واستشارات في مجال الخدمات التربوية وأعمال المشغولات اليدوية والبيئية وتنسيق الزهور.