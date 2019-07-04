محمد الشرقي يطلع على خطط مركز الفجيرة للمغامرات

المصدر: الفجيرة - وام

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على آخر المستجدات المتعلقة بخطط عمل مركز الفجيرة للمغامرات ومشاريعه خلال العام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه في مكتبه بالديوان الأميري، أمس مع مدير ومجلس إدارة المركز، حيث تعرف سمو ولي العهد على ما أنجز من مشاريع واتفاقيات تتعلق بعمل مركز الفجيرة للمغامرات، وتتبع سير العمل فيها ومراحل إنجازها، كما استمع سموه من مسؤولي أقسام المغامرات الجوية والبحرية والجبلية عن التحضيرات لمشاريعهم المقبلة.

ووجه سمو ولي العهد القائمين على مركز الفجيرة للمغامرات ببذل المزيد من الجهود والعمل على إنجاز المشاريع وتوفير الإمكانيات المناسبة لها بما يليق بسمعة الإمارة ومكانتها السياحية والثقافية، كما أثنى سموه على جهود فريق المركز وما يبذلونه لإنجاح مشاريعهم.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة مركز الفجيرة للمغامرات بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الكبير والدائم للمركز، معاهدين سموه على مواصلة تحقيق الإنجازات والارتقاء بالمشاريع إلى مستوى ثقة سموه وتوجيهاته الحكيمة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.