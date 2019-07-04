وفد «آيسنار» يزور «عالم الإنتربول» بسنغافورة

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من اللجنة العليا للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر«آيسنار» فعاليات معرض «عالم الإنتربول 2019» بسنغافورة الذي يقام وسط حضور دولي لافت، وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على ما تعرضه الشركات وأهم العارضين الدوليين في مجالات الأمن والسلامة، إلى جانب الترويج لمعرض آيسنار 2020.

ويضم معرض عالم الإنتربول بسنغافورة، عدداً من الأجنحة الدولية الهامة من دول متقدمة على صعيد التكنولوجيا الأمنية وتعرض الابتكارات المشتركة استعداداً للتهديدات الأمنية المستقبلية، كما يعد منصة عالمية رائدة للشركات العالمية للابتكار الأمني، ويشكل المعرض فرصة لالتقاء الآراء وتبادل الأفكار والخبرات لتعزيز التعاون الرامي إلى مواجهة التحديات المستقبلية في المجالات الأمنية والشرطية. واطلع وفد اللجنة العليا لـ«آيسنار» على أحدث الابتكارات والأنظمة والأجهزة والمعدات والتقنيات العالمية في مجالات الأمن والسلامة.