اتفاقية للرقابة والسيطرة على الأمراض المنقولة بواسطة المياه في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة الصحة في أبوظبي اتفاقية مستوى الخدمة بين الدائرتين بشأن الرقابة والسيطرة على الأمراض المنقولة بواسطة المياه العامة، وذلك للإسهام في تعزيز مستويات جودة الحياة في إمارة أبوظبي ونوعيتها لكافة سكان الإمارة،

وقع الاتفاقية كل من مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومحمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة؛ وجرت مراسم التوقيع بمقر دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وستعمل دائرة التخطيط العمراني بموجب اتفاقية مستوى الخدمة الموقعة بينها وبين دائرة الصحة على استلام البلاغات الواردة من دائرة الصحة بشأن الأمراض المنقولة بالمياه العامة، ومن ثم القيام بالتفتيش على المياه العامة والمواقع الجغرافية للمياه العامة المشتبه تلوثها من قبل البلدية المعنية والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية اللازمة.

كما سيتم تزويد مركز أبو ظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة بتقرير حول الإجراءات النهائية المتخذة بعد صدور نتائج التحاليل المختبرية. وبالإضافة إلى هذا، ستعمل دائرة التخطيط العمراني كذلك على رفع تقارير إلى مركز أبو ظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة عن عينات المياه المفحوصة مخبرياً والتي تظهر تلوثاً بالكائنات الدقيقة المسببة للأمراض والمنقولة بالمياه من خلال فحوصات المياه المعمول بها.

كما ستعمل الدائرة على تحقيق هدف الربط الإلكتروني مع أنظمة مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة. و أكد مبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات أهمية توقيع هذه الاتفاقية، كما قال محمد الهاملي: «سعداء بالعمل جنباً إلى جنب مع الدائرة».