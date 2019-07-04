مركز دبي للتبرع بالدم يجمع 180 وحدة يومياً

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة في دبي عن جمع المركز لـ180 كيس دم من المتبرعين يومياً منها 20% داخل المركز و80% من حملات التبرع الخارجية بواسطة بنوك الدم المتنقلة التي ينظمها المركز بمعدل حملتين يومياً بالتعاون مع الدوائر المحلية أو الشركات الخاصة.

وأشارت الدكتور رؤوف إلى أن المركز وبنوك الدم المتنقلة تستقبل يومياً بين 220 ـ 230 متبرعاً بالدم من جميع الجنسيات المقيمة في دبي يتم استبعاد تقريبا 22% منها بسبب عدم مطابقتها للمعايير المحددة من قبل المركز كمرض الشخص مثلا أو سفره لخارج الدولة أو غيرها، حفاظاً على سلامة المتلقين لتلك العينات.

وبينت أن فترة الصيف عادة ما تشهد انخفاضاً بسيطاً بسبب سفر نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين لخارج الدولة لقضاء إجازة الصيف، ولكن حملات التبرع ستستمر وفق الجداول المعدة مسبقاً وبفضل الله لم نواجه مشكلة في نقص الدم منذ سنوات طويلة.

وقالت رؤوف إن المركز سيقوم قريبا بإطلاق نظام إلكتروني لتذكير المتبرعين المسجلين في المركز قبل موعد التبرع المقبل والذي عادة ما يتم خلال شهرين، مشيرة إلى أن النظام سيكون الأول على مستوى المنطقة.

وبينت أن 50% من وحدات الدم التي يتم جمعها على مستوى الدولة هي من مركز خدمات نقل الدم، مشيرة إلى أن 36% منها تذهب لمرضى الثلاسيميا.

وأفادت أن نسبة التبرع الطوعي (دون مقابل) وصلت إلى 100%، مشيرة إلى أن العام الماضي 2018 سجل أكبر عدد في أعداد المتبرعين، حيث وصل إلى 65 ألف متبرع ينتمون إلى 150 جنسية مقيمة بالإمارة.

وقالت رؤوف، إن الهيئة استحدثت مؤخراً نظاماً جديداً للتبرع بالدم، يقوم على تصنيف المتبرعين وفق خمس فئات، حسب عدد مرات التبرع، بحيث يعطي ميزات تسهيلية للمتبرعين الأكثر دعماً لبنك الدم، وأصحاب الهمم، والمتبرعين الأسرع استجابة لنداء الهيئة إلى التبرع.

وأكدت أن الهيئة استحدثت أيضاً بوابة إلكترونية للتبرع بالدم، لإضفاء الراحة على رحلة المتبرع، وتحقيق مزيد من السهولة والبساطة خلال التبرع بالدم.

وشرحت أن نظام «بطاقات التبرع يضم فئات مختلفة، متدرجة حسب عدد مرات التبرع لكل شخص، فالبطاقات الزرقاء، تخص الأشخاص الذين تبرعوا من مرة إلى 10 مرات، والفضية تخص الأشخاص الذين تبرعوا من 11 إلى 20 مرة، والذهبية تخص الأشخاص الذين تبرعوا من 21 إلى 30 مرة، والبلاتينية تخص الأشخاص الذين تبرعوا من 31 إلى 40 مرة، واللؤلؤية تخص الأشخاص الذين تبرعوا من 40 إلى 60 مرة».

وذكرت رؤوف أن البطاقتين (البلاتينية، واللؤلؤية) للمتبرعين بالدم، تتيحان المرور بإجراءات فورية وسريعة للتبرع بالدم، ويشاركهم في هذه الميزة أصحاب الهمم، والمتبرعون الأسرع في تلبية نداء ودعوة الهيئة للتبرع بالدم عند الحالات الطارئة أو البحث عن فصائل دم نادرة يحتاجها أحد من المرضى أو مصابي الحوادث. وأوضحت أن حملات التبرع بالدم تشهد استجابة واسعة على مدار العام، وتزداد خلال شهر رمضان الكريم.

أرقام قياسية

أكدت الدكتورة مي رؤوف أن الإمارات تأتي في طليعة الدول في تجميع الدم عن طريق التبرع الطوعي، بنسبة 100%، إلى جانب تميز الدولة بتطبيق أعلى المعايير والمواصفات المعمول بها دولياً، والمتصلة بسلامة الدم ومأمونيته. وتوقعت أن يحقق مركز التبرع بالدم أرقاماً قياسية عقب إطلاق الهيئة حملة «كن البطل..

وأنقذ حياة»، التي تهدف من ورائها، لتجميع أكبر كمية ممكنة من وحدات الدم، من قبل المتبرعين، كما تستهدف تنمية الوعي المجتمعي بأهمية وقيمة التبرع بالدم، سواء على المستوى الصحي أو الإنساني. وبينت أن المركز حصل مؤخراً على جائزة «يونيفانتس» للرعاية الصحية المتميزة.