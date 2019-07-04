حشر آل مكتوم ونهيان بن مبارك يعزيان بوفاة محمد أحمد لطفي

المصدر: دبي - وام

قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي واجب العزاء بوفاة محمد أحمد لطفي، وذلك خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة المنخول في بر دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه إلى والده أحمد لطفي وشقيقيه شهاب ومروان وإلى أعمام الفقيد وأسرته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله محمد أحمد لطفي. وأعرب معاليه خلال زيارته خيمة العزاء عن خالص العزاء إلى والد المرحوم وشقيقيه شهاب ومروان وأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وإلى ذلك قدم واجب العزاء، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وأحمد حميد الطاير، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وعدد من الأعيان وكبار الشخصيات. كما قدم واجب العزاء الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومحمد سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور محمد سعيد الكندي وعدد كبير من كبار الشخصيات والأعيان.