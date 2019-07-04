«دبي لأصحاب الهمم» يعتمد برنامج «النشاط الصيفي»

المصدر: دبي - وام

اعتمد «نادي دبي لأصحاب الهمم» برنامجاً متنوعاً وحافلاً بالفعاليات ضمن «النشاط الصيفي» الذي يقيمه بمقره اعتباراً من الأحد المقبل حتى الأول من أغسطس المقبل، وسط توقعات بمشاركة كبيرة مع تواصل الإقبال على التسجيل في الحدث الذي بات علامة فارقة على صعيد دعم أصحاب الهمم سنوياً في العطلة الصيفية.

وأنجزت اللجنة المنظمة لـ«النشاط الصيفي» جميع ترتيبات الفعاليات التي تشمل 21 ورشة عمل تضم محاضرات وتطبيقات عملية واكتشاف وتطوير مهارات حرفية، وغيرها من الجوانب الرياضية والثقافية والتعليمية والعملية التي تنمّي جوانب الإبداع والابتكار للمشاركين من أبناء المجتمع.

وتنطلق فعاليات النشاط الصيفي على فترتين صباحية ومسائية، لإتاحة المجال للراغبين من الأهالي في مرافقة أبنائهم خلال ممارسة تلك النشاطات.

وتشمل الفعاليات تنظيم رحلات ترفيهية أسبوعياً تشمل زيارات إلى دور السينما في دبي وهابي لاند دبي فيستفال سيتي وعالم مدهش وعرض الدلافين في حديقة خور دبي.