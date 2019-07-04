«المجلس التنفيذي» يحدد الشركات والجهات التابعة لـ«أبوظبي التنموية القابضة»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتحديد الشركات والجهات التنموية التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة (شركة مساهمة عامة).

وبموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن تأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، انتقلت ملكية أسهم وحصص حكومة أبوظبي في الشركات التنموية التالية إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة: شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، وشركة أبوظبي للإعلام ش.م.ع، وشركة أبوظبي للمطارات ش.م.ع، وشركة مدن العقارية ش.م.ع، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ش.م.ع، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) ش.م.ع، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (معارض) ش.م.ع، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع، وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) ش.م.ع، وشركة twofour54 والشركات التابعة لها.

كما وافق المجلس التنفيذي على تحويل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي إلى شركة مملوكة بالكامل من شركة أبوظبي التنموية القابضة، وتم تحويل ملكية شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير الماضي.

وستقوم شركة أبوظبي التنموية القابضة بمتابعة وتوجيه هذه الشركات التنموية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بها وتحقيق التميز في مستوى الأداء والإنتاجية والجودة في الخدمات التي تقدّمها.

قراران

إلى ذلك، أصدر مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة «twofour54» برئاسة محمد خليفة المبارك ومريم عيد المهيري نائباً للرئيس. وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ صدور القرار. كما أصدر مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة قراراً بتعيين فلاح محمد الأحبابي رئيساً لمجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي.