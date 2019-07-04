اجتماع في دبي يناقش أحدث ابتكارات الأدوية واللقاحات

المصدر: دبي - وام

استضافت دبي الاجتماع السنوي العام لجمعية أبحاث ومصنعي المستحضرات الصيدلانية الخليجية «PHRMAG».

وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات والشركات المعنية في المنطقة. وركز الحضور على دور الجمعية كشريك متميز للمرضى الراغبين في الحصول على أحدث الابتكارات الواعدة من الأدوية واللقاحات من جهة وللحكومات الخليجية الطامحة إلى توفير خدمات رعاية صحية عالية النوعية وبناء قطاعات علوم الحياة والأدوية الحيوية من جهة أخرى.

واستعرض المسؤولون أحدث البيانات الناشئة التي ركزت على دور الأدوية الجديدة في إنقاذ الحياة وتحسينها وتخفيض تكاليف العلاج في المستشفيات والعمليات الجراحية والاستشارات في نظام الرعاية الصحية وخطوط الإنتاج المرتقبة والواعدة حول العالم من الأدوية الجديدة واللقاحات المتطورة، والتي قد تلعب دوراً مهماً في التخلص من أمراض خطيرة في المنطقة من بينها السرطان والسكري وأمراض القلب والجهاز التنفسي.

وقال مازن التاروتي رئيس مجلس إدارة جمعية أبحاث ومصنعي المستحضرات الصيدلانية الخليجية والعضو المنتدب لشركة «إم إس دي» بمنطقة الخليج: «نشهد كل يوم دلائل واضحة على مدى تأثير الابتكار على حياتنا بشكل عام، وفي قطاع الأدوية ساهم الابتكار بإحداث نقلة نوعية في صحة الملايين في المنطقة، بالإضافة إلى إنقاذ وتحسين حياة عدد لا يحصى من الأشخاص».