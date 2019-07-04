محاكم رأس الخيمة تطلق نظام التدريب الذكي لموظفيها

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة نظام التدريب الإلكتروني الذكي للدفعة السادسة من موظفيها، النظام الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التدريب بالدائرة، وحلولاً تدريبية مبتكرة لتطوير قدرات الموظفين، ويأتي ذلك في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز كفاءة مواردها البشرية في بيئة العمل، والارتقاء بمستوى موظفيها، بهدف تقديم خدمات مميزة للمتعاملين.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة أن نظام التدريب الإلكتروني عن بُعد لموظفي الدائرة، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لدائرة المحاكم نحو التحول الإلكتروني والذكي، وتوظيف التقنيات الحديثة في التدريب والتعليم، حيث يتيح التدريب اكتساب المعارف في أي وقت ومكان دون الحاجة للحضور إلى مكان التدريب، ما شأنه أن يساهم في توفير الوقت والجهد على الموظفين.

وأوضح الخاطري أن الدائرة طرحت 50 برنامجاً تدريبياً إلكترونياً وذكياً للدفعة السادسة، بلغ عدد الموظفين فيها 58 موظفاً، وذلك وفق خطة تدريب شاملة ومتكاملة، حيث تحتوي حزمة البرامج التدريبية على مجالات قانونية وإدارية وتطوير الذات والإبداع والابتكار، تم اختيارها حسب احتياجات العمل، مشيراً إلى أنه وصل إجمالي عدد المستفيدين خلال الدفعات الخمس الأولى 360 موظفاً، في 64 برنامجاً تدريـــبياً، لمختلف المستويات الوظيفية.