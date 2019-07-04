ندوة في التخطيط المالي الشخصي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمالية، وبالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الشارقة، ندوة بعنوان «التخطيط المالي الشخصي»، في قاعة حمدان بن محمد في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الموظفين من كافة المستويات والرتب في هذا الجانب، وتعريفهم بالأسس والمبادئ الخاصة بإدارة المال الشخصي. وقال العميد سيف محمد بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، إن شرطة دبي تحرص على تطوير وتزويد الموظفين بالمعارف والعلوم من مختلف التخصصات سواء الإدارية أو الأمنية أو الجوانب التي تتعلق بالحياة الشخصية، ومن هذا المنطلق تم عقد هذه الندوة التي من شأنها أن تكسب الموظفين المهارات والوسائل التي تساعدهم على إدارة وتنظيم وتخطيط المال الشخصي، والذي بطبيعة الحال يصب في سعادة الموظف.