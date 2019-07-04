2004 عقود زواج في دبي خلال 5 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء أن عقود الزواج في دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي بلغت ألفين و4 عقود، فيما بلغ عدد شهادات الطلاق في الفترة نفسها 535 شهادة.

وبحسب البيانات فإن عقود الزواج تضمنت 1295 عقد زواج بين غير مواطن وغير مواطنة، و397 عقد زواج مواطنين من مواطنات، و252 بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة، و60 عقد زواج المواطنات من زوج غير مواطن. أما شهادات الطلاق فتضمّنت: 334 شهادة طلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة، و126 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة، و53 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة، و22 شهادة طلاق بين زوجة مواطنة وزوج غير مواطن.