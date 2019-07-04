شرطتا أبوظبي ودبي تتبادلان الخبرات في أمن وسائل النقل

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت شرطتا أبوظبي ودبي تبادُل الخبرات والتعاون في مجال أمن وسائل النقل، على نحو يخدم رؤيتهما بهذا الجانب، وكان وفد من شرطة أبوظبي برئاسة العقيد مبارك بن محيروم مدير إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي اطلع على تجربة شرطة دبي في أمن المواصلات، وتبادلا الأفكار المشتركة في تطوير وتحسين العمل.

والتقى الوفد العقيد عبيد الحبثور مدير إدارة أمن المواصلات، والعقيد محمد عبيد العبار نائب مدير الإدارة، بشرطة دبي وجرى بحث التعاون في عدد من المجالات المشتركة بين الجانبين. وضمّ وفد شرطة أبوظبي المقدم راشد محمد الهاجري رئيس قسم أمن وسائل النقل في الظفرة، وعدداً من الضباط.