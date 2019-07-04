«زايد الخيرية»: نواصل الجهود لإغاثة موزمبيق

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور إبراهيم حسن الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج نيابة عن حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية لدى استقباله تياغو كاستيكو سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة، أن المؤسسة تواصل جهودها لتخفيف معاناة الشعب الموزمبيقي لإغاثته جراء الأعاصير التي ضربتها والمناطق المجاورة لها في شهري مارس وأبريل من العام (2019).

وبين الزعــابي أن الإغاثة من الأهداف الرئيسية التي ترعاها المؤسسة وقد ساهمت كثيراً في معظم الحالات الإنسانية جراء الكوارث الطبيعية من فيضانات وأعاصير وجفاف منذ أيام المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه الذي كان يلبي نداء الواجب الإنساني في مختلف أنواع هذه الكوارث والمؤسسة لن تتوانى عن دورها في تقديم ما بوسعها من إمكانيات في مساعدة جمهورية موزمبيق في إعادة الحياة إليها.