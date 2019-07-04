مذكرة تفاهم بين «الفوعة» وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت شركة الفوعة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أمس مذكرة تفاهم للتعاون في جميع النشاطات الزراعية خاصة قطاع النخيل والتمور إضافة إلى تعزيز التعاون فيما يختص بتسليط الضوء على تمر المجدول الأردني ذي الجودة العالية، وتمكين المزارعين الأردنيين عبر تسهيل الوصول إلى مساحة أوسع من الأسواق العالمية.

وتشكل المذكرة إطاراً شاملاً للتعاون بين الجانبين في مجالات عدة أهمها تدريب وتأهيل الكوادر الأردنية على عمليات التعبئة والتغليف وإنتاج التمور إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجال إنجاز وتطوير الأعمال، وتــحقيق الأهداف المشتركة.

من جانبه أكد المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة أنه تم توقيع مذكرة التفاهم من منطلق حرص الشركة على الارتقاء بقطاع النخيل والتمور في المملكة الأردنية الهاشمية، كما أن واجبنا كأكبر شركة منتجة للتمور في العالم يحتم علينا العمل على توطيد العلاقات مع الأردن عبر نقل الخبرات وفتح الأسواق الخارجية أمام منتجات التمور الأردنية، وذلك ترجمة للرؤية المشتركة بين البلدين الشقيقين.. موضحاً أن التعاون مع الصندوق يخدم المجالات الزراعية.

من جهته، أعرب المهندس علاء عارف رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. البطاينة عن فخره بالتعاون مع شركة الفوعة والذي يشكل فرصة فريدة للمشاركة في دعم وتطوير قطاع النخيل والتمور في الأردن.