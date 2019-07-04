ورشة عمل حول «حاسبة المحاصيل» و«المقننات المائية لمزارع النخيل» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة البيئة- أبوظبي، بالتنسيق مع شركائها المعنيين، ورشة عمل حول مشروع حاسبة المحاصيل وبرنامج حساب المقننات المائية لمزارع النخيل والمحاصيل والغابات في إمارة أبوظبي.

والذي يعتبر أحد أهم المشاريع التطبيقية التي تقوم بها بالهيئة ضمن الأولوية الاستراتيجية الخاصة بالحفاظ على موارد المياه الجوفية ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية (2016-2020)، وذلك ضمن جهودها المبذولة للحد من استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي.

وأشارت الدكتور شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة – أبوظبي إلى «أن هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين حكومة أبوظبي والحكومة النيوزيلندية للبحث والتطوير وإعداد برنامج يهدف إلى تقييم الاستهلاك الفعلي للمحاصيل من المياه وفقاً للظروف الجوية وطبيعة المياه والتربة في الإمارة».

ومن جانبها أشادت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالتعاون البناء مع الشركاء المعنيين لتنفيذ المشروع الذي تم تنفيذه على مرحلتين لمدة عامين اعتباراً من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2019.

وقد أشارت النتائج إلى أنه يمكن توفير نحو 40% من استخدام المياه في ري مزارع النخيل، بينما في المحاصيل الحقلية يمكن توفير نحو 30%.