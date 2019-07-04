حملة توعوية للوقاية من الإجهاد الحراري في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم قطاعات بلدية منطقة الظفرة، حملة توعوية على مستوى مدن المنطقة للوقاية من الإجهاد الحراري في فصل الصيف تستهدف عمال الشركات العاملين في المناطق المكشوفة.

حيث نظم قطاع مدينة زايد محاضرة توعوية بعنوان «سلامتكم تهمنا» للوقاية من الإنهاك الحراري، تناولت أهمية الوقاية من العمل تحت أشعة الشمس الحارة وتعريف العمال بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري .

كما قام قطاع مدينة دلما بتنظيم محاضرة للعمال وأصحاب الشركات والمقاولات تحت شعار «لا تخاطر سلامتك تهمنا» بهدف تعزيز الوعي الصحي في فصل الصيف لدى كافة أفراد المجتمع بمخاطر الحرارة المرتفعة واحتمالات الإصابة الإجهاد الحراري. .

وتم بقطاع مدينة ليوا تنظيم محاضرة بعنوان «سلامتكم غايتنا للوقاية من الإجهاد الحراري» تناولت التعريف بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري وأعراضه، وتحت شعار «صيفنا آمن» قام قطاع مدينة السلع بتوعية العمال في المواقع الإنشائية ومناطق العزب وتعريفهم بمخاطر الإصابة الإجهاد الحراري .

ونظم قطاع مدينة المرفأ محاضرات تثقيفية لتعزيز الوعي الصحي بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري لدى أفراد المجتمع كافة، كما تم تنظيم فعاليات مماثلة في مدينة غياثي.