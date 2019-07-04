«النقل المتكامل»: حريصون على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مركز النقل المتكامل حرصه على تقديم أفضل الخدمات والدعم اللازم لأصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات تلبي احتياجاتهم وتعزز اندماجهم في المجتمع، حيث يقوم المركز بإصدار تصاريح مواقف لأصحاب الهمم تتيح لهم الوقوف المجاني في كافة المواقف الرئيسية والفرعية والخاصة بهم في إمارة أبوظبي.

وقال المهندس خميس الدهماني رئيس فريق مواقف، إن تصاريح مواقف الخاصة بأصحاب الهمم تشمل الإعاقة الجسدية والبصرية، بالإضافة إلى الإعاقات المتعددة، ويتم منحها لأصحاب الهمم، ومرافقيهم بموجب البطاقة الصادرة من وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في حين يتم إصدار تصريح مواقف لحافلات مدارس خاصة بأصحاب الهمم بناء على كتاب يصدر من وزارة تنمية المجتمع.

وفي سياق متصل قال الدهماني: «نهيب بالجمهور الذين لا تنطبق عليهم الشروط بشكل مباشر ويرغبون بالحصول على تصريح مواقف والاستفادة من خدمات المركز التوجه أولاً إلى وزارة تنمية المجتمع لتقييم حالتهم، وإذا تبين أنهم ممن يحق لهم الحصول على تصريح مواقف لأصحاب الهمم، فعليهم إحضار رسالة من الوزارة تفيد بذلك لنتمكن من منحهم التصريح المطلوب، وأضاف بأنه يتم إصدار التصريح للمركبات المسجلة باسم صاحب العلاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والثانية كمرافق».

وللحصول على تصريح مواقف لأصحاب الهمم يمكن للمتعاملين مراجعة مكتب إسعاد المتعاملين التابع لمركز النقل المتكامل والواقع بمركز المرور والدوريات التابع لشرطة أبوظبي في مدينتي العين وأبوظبي من الأحد إلى الخميس من 7صباحاً حتى 2 بعد الظهر.